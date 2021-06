nachCorona müssen wir die Schulden abzahlen - aber wie?

Steuererhöhungen: Eine größere Last für Unternehmen, eine höhere Erbschaftssteuer oder eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer - Vorschläge wie diese kommen von SPD , Grünen und Linken.

Steuererleichterungen: Entlastung für Unternehmen, das fordern u.a. CDU / CSU und FDP : Durch Mehrbelastung würde das Wirtschaftswachstum hingegen ausgebremst werden.

Corona-Soli: Einen solchen fordert die SPD. Er soll die Fortsetzung des bisherigen Soli sein, den mittlerweile nur noch besonders Wohlhabende zahlen.

Einmalige Vermögensabgabe: Damit sollen Reiche zur Corona-Schulden-Tilgung einmalig zur Kasse gebeten werden - eine Forderung der Linken.

Trotz hoher Corona-Neuverschuldung gelassen

Trotz der vielen Corona-Schulden ist unter Ökonomen, Politikern und Unternehmern eine bemerkenswerte Gelassenheit zu beobachten. Der Grund: Der deutschen Wirtschaft geht es weiterhin gut, so gut, dass die Staatsschuldenquote 2020 bei "nur" 70 Prozent lag.

Die Quote beschreibt die Schuldenlast in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Laut Maastricht-Vorgabe dürfen es nur 60 Prozent sein. In der Pandemie aber ist sie in vielen Staaten deutlich höher. In Italien, Frankreich oder in den USA lag sie zuletzt sogar deutlich über 100. So betrachtet ist der Schuldenstand in Deutschland immer noch relativ gering.

Niedrige Zinsen - günstige Schulden

Ein weiterer Grund für die Gelassenheit: die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt. Auf diese Weise nehmen im aktuellen Bundeshalt die Ausgaben für die Schulden nicht mal drei Prozent ein - trotzdem sind es 15 Milliarden Euro.