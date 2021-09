Forscher: Mit diesen Corona-Regeln geht es gut durch den Winter

Möglich: Testpflicht für alle, Ausgangssperren, Ruhetage

Anhand von Corona-Daten aus Köln hat das Forscherteam die möglichen Auswirkungen von 256 Maßnahmen-Kombinationen simuliert. Dazu gehören Schnelltests - auch für Geimpfte und Genesene -, "Ausgangssperren", Maskenpflicht im Unterricht, 2G für Freizeitveranstaltungen und weitere Ruhetage für Einzelhandel und Schulen.

Ergebnis: Vor allem die Schutzmaßnahmen an Schulen spielen eine große Rolle. " Unsere Simulationen zeigen weiterhin, dass vollständig offene Schulen (kein Lüften, keine Masken im Unterricht, keine Schnelltests, Schulkinder ungeimpft etc.) zusammen mit der Delta-Variante zu einem erheblichen Infektionsgeschehen in den Schulen führen würden ", heißt es in dem Bericht.

Forscher: Maskenpflicht im Unterricht wäre verzichtbar

Auf eine Maskenpflicht im Unterricht könne zwar verzichtet werden, aber nur dann, wenn man nicht nur häufig teste, wie in NRW der Fall, sondern die Unterrichtsräume auch konsequent lüfte. Gerade das finde jedoch nicht immer ausreichend statt, " so dass in vielen Fällen eine Maskenpflicht im Unterricht hinzugenommen werden muss ".

Die Forscher orientieren sich am R-Wert, also der Reproduktionszahl, in der sich die Ausbreitung des Coronavirus ausdrückt. Mit folgenden weiteren Maßnahmen ließe sich der R-Wert im Winter verringern. Nötig wäre die Anwendung einzelner Maßnahmen oder ihre Kombination vor allem dann, wenn die Zahl der Krankenhauspatienten wieder deutlich ansteigen sollte. Das betreffe vor allem das flächendeckende Testen.