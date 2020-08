Kind in Quarantäne: Darauf müssen Familien achten

Wer ordnet die Quarantäne an?

Das machen die Gesundheitsämter. Gerade wenn Kinder von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, ist es wichtig, verhältnismäßig und mit Augenmaß vorzugehen, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Es sei wichtig, dass die Maßnahmen kindgerecht und lebensnah sind.

Muss die ganze Familie in Quarantäne?

"Das kommt immer auf den Einzelfall an" , sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums dem WDR. Wenn zum Beispiel ein Schüler, der Kontakt zu einem positiv getesteten Mitschüler hatte, in Quarantäne muss, gelte das nicht zwangsläufig für die ganze Familie. Anders sieht die Sache aus, wenn das eigene Kind selbst an Corona erkrankt ist. Die Gesundheitsämter bewerten immer die konkreten Umstände jedes Falles und beantworteten entsprechende Fragen.

Welche Regeln gelten während der Quarantäne?

Alle Haushaltsmitglieder sollen konsequent wichtige Hygienemaßnahmen einhalten. Dazu gehört auch, sich in unterschiedlichen Räumen aufzuhalten oder diese zeitlich getrennt zu nutzen, Abstand zu halten und Körperkontakt zu vermeiden. Besteht allein für ein Kind die Quarantänepflicht, sollte in Abhängigkeit vom Alter des Kindes versucht werden, so gut wie möglich die Hygienetipps einzuhalten.

Muss man sein Kind in Corona-Quarantäne isolieren?

Die Berufsverbände der Kinderärzte geben keinerlei Hinweise darauf, dass Kinder in Quarantäne zuhause von ihren Familienmitgliedern isoliert werden sollen. Häusliche Absonderung, die dem Gesundheitsschutz der anderen Familien- oder Haushaltsmitglieder dient, ist aber laut BZgA sehr wichtig. Um diese für Kinder abzumildern, könnte sich ein Elternteil mit dem Kind in Absonderung oder auch in Quarantäne begeben. Welche Maßnahmen geeignet sind, kann man mit seinem örtlichen Gesundheitsamt abstimmen.