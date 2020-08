Streit um private Feiern: "150 Teilnehmer sind nicht zuviel"

Keine Regelungen für private Haushalte

Feiern in privaten Haushalten gebe es auch, so Laschet, dort habe die Politik aber nie irgendetwas verboten. Tatsächlich steht auch nichts davon in der NRW-Corona-Schutzverordnung. Verbindliche Vorschriften, was man in den eigenen vier Wänden machen darf und was nicht, gibt es darin nicht. Das heißt, Treffen in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus oder im eigenen Garten sind in NRW mit beliebig vielen Menschen erlaubt. In Hamburg gilt hier zum Beispiel die Grenze von 25 Menschen.

Noch am Dienstag hieß es aus dem NRW-Gesundheitsministerium, dass aktuell etwa 33 Prozent der Corona-Neuinfektionen auf das private Umfeld zurückzuführen seien. Jeder Dritte steckt sich also entweder in den eigenen vier Wänden oder zum Beispiel bei privaten Grillpartys im Garten an.