Intensivmediziner: Krankenhäuser im Corona-Blindflug

Intensivmediziner-Vereinigung fordert bessere Patientenerhebung

Die Hospitalisierungsrate des RKI, die einen Überblick über die insgesamt ins Krankenhaus eingewiesenen Patienten geben soll, sei zu ungenau: Die Daten würden per Fax an die Gesundheitsämter und dann an das RKI weitergeleitet und seien deshalb zeitverzögert.

Karagiannidis fordert ein tagesaktuelles Register auch für die Normalstationen. Die Krankenhäuser müssten die Daten an die Krankenkassen melden: "Die Krankenkassen sind die einzigen in Deutschland, die die Daten zusammenführen können." Die Kassen müssten die Daten dann anonymisiert der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, so Karagiannidis.

Er sieht die Politik jetzt am Zug: Sie müsse das per Gesetz regeln. In Dänemark, Israel und den USA beispielsweise würden solche Zahlen schon erfasst.

Durch Omikron hohe Belastung der Normalstationen befürchtet

Möglich ist, dass wegen der milderen Verläufe bei Omikron ins Krankenhaus eingewiesene Patienten vermehrt auf der Normal- und nicht auf der Intensivstation behandelt werden. Auf den Normalstationen müssten jetzt Isolierbereiche eingerichtet werden, so Karagiannidis. Außerdem könnten Mitarbeiter in den nächsten Wochen wegen eigener Corona-Infektionen, Quarantäne oder Kinderbetreung ausfallen-