Vereine kritisieren Corona-Lockerungen im Breitensport

Verantwortung werde auf Ehrenämtler abgewälzt

Der Sport sei so ein Fall. Es bestehe keine Not, Lockerungen schnell durchzusetzen. Gleichzeitig sei, so der Leiter der Handball-Abteilung, die Ansteckungsgefahr in diesem Bereich besonders groß. "Dieselben Kinder und Jugendlichen, für die es am 30. Mai noch keinen geregelten Schulunterricht geben wird, sollen dann am Nachmittag zum Training in die Sporthallen kommen, wo sie face-to-face in den Zweikampf gehen." Unter diesen Bedingungen Sport auszuüben, sei grober Unfug.

Unklar ist für Fligge auch, wie die strengen Hygienevorschriften durch die Vereine umgesetzt werden sollen. Diese Verantwortung werde jetzt auf die Ehrenamtler in den Vereinen abgewälzt.

Kritik von mehreren Vereinen

Auch andere Vereine in NRW sehen in den Lockerungen große Herausforderungen. Für die Handballer der SG Düsseldorf Unterrath kamen die Lockerungen schneller als gedacht, sagt Abteilungsleiter Holger Petersen: " Wir müssen uns ganz schnell auf Veränderungen einstellen und arbeiten zum Teil doppelt und dreifach. "