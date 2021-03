Corona-Müdigkeit: Wie lange halten wir noch durch?

" Die Ungeduld ist riesengroß, die Unzufriedenheit greifbar ", so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dieser Woche. " Der Lockdown zehrt an den Nerven. "

In Düsseldorf kommt es am Samstag bei einer Demo gegen die Corona-Regeln zu Rangeleien mit der Polizei. Bis zu 2.000 Demonstranten zählt die Polizei, die Unterstützung aus anderen Städten anfordern muss. Viele Teilnehmer ignorieren die Masken- und Abstandsregeln.

Ebenfalls in der Landeshauptstadt versammeln sich in dem eher noblen Stadtteil Oberkassel bereits am Donnerstagabend mehrere Gäste an gedeckten Tischen und lassen sich von unmaskierten Kellnern bedienen. In Köln muss die Polizei eine illegale Technoparty mit 34 Menschen auflösen.