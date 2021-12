Gute Laune trotz Kontaktbeschränkungen - so kann's klappen

Jetzt kommen nach Weihnachten wieder Kontaktbeschränkungen, selbst für Zweifach-Geimpfte und Genesene. Weil Omikron sich so rasant ausbreitet. Wie soll man da bloß möglichst bei guter Laune bleiben?

Sauer zu sein, bringt nichts

" Eine pragmatische Haltung hilft da weiter ", sagt der Kölner Psychiater und Theologe Manfred Lütz. Also nüchtern und lösungsorientiert mit der Situation umgehen. Und sich klarmachen: Es bringe nichts, sauer auf die Politik zu sein, die Kontaktbeschränkungen verhängt oder sauer auf die Medien zu sein, die über das vermaledeite Virus berichten.

Jeder und jede müsse sich bewusst sein: " Das eigentliche Problem ist das Virus selbst ", so Lütz. Und das " hat leider kein Gehirn ". Ihm ist es völlig egal, ob Weihnachten, Silvester und Neujahr ist und die Menschen Lust auf Partys, Veranstaltungen & Co. im großem Kreis haben.

Funktionierende persönliche Strategien wiederholen

" Auch wenn wir tolle Fachleute haben, niemand hat eine solche Pandemie schon mal erlebt und deswegen sind Prognosen unsicher ", betont Lutz. Und vor allem existiert kein universeller Ratgeber, wie man mit der Situation am besten fertig wird.

Sein Tipp: Sich daran erinnern, was einem in den zurückliegenden beiden Pandemie-Jahren gutgetan hat, als es Kontaktbeschränkungen gab. Was hat einen damals aufgebaut? Ein intensives Telefonat? Ein gutes Buch? Joggen an der frischen Luft? Das ist bei jedem anders, aber wenn‘s schon mal geklappt hat, funktioniert es auch wieder.

Bewusst leben