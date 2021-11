Kommen Test- und Impfpflicht? Geht es jetzt ans Eingemachte?

Wüst will Testpflicht für Heim-Besucher und -Mitarbeiter

Angesichts dieser Entwicklung beraten am Donnerstag die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee, wie die vierte Corona-Welle gebrochen werden kann. Diskutiert wird auf der zweitägigen Konferenz, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine allgemeine Testpflicht in Pflegeheimen steht auf der Agenda.

Nach dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU ) für verpflichtende Corona-Tests für Besucher und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen ausgesprochen. "Es muss es geben, damit wir gut durch diesen Winter kommen" , sagte Wüst am Mittwochabend in den "Tagesthemen". Die Fehler zu Beginn der Pandemie dürften nicht wiederholt werden, als Menschen einsam gestorben seien.

Patientenschützer kritisiert 2G-Regel

Indes kehren immer mehr Einrichtungen derzeit unter der 2G -Regel zum Normalbetrieb zurück. Getestet wird dort also nicht. In Pflegeheimen sei 2G alleine keine Option, sagte Patientenschützer Eugen Brysch am Donnerstag im WDR-5-"Morgenecho": "Wir wissen, wo die Impfung Grenzen hat." Auch Geimpfte und Genesene könnten das Corona-Virus weiterverbreiten. Besonders gefährdet seien Menschen mit geschwächtem Immunsystem.