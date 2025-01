Nebel, Regen und mancherorts sogar Schnee - was war das für ein Wetter in den vergangenen Wochen. Tagelang der gleiche graue Matsch. Die dunklen, trüben Tage fühlten sich ewig an. Das kann schon mal auf die Stimmung schlagen.

Sonne und noch mehr Sonne in NRW

Doch damit ist vorerst Schluss: Der Nebel zieht ab und es wird es nahezu überall in NRW sonnig. Siegerland, Rheinland und Teile von Westfalen bringen es auf sechs Sonnenstunden am Samstag. Im Münsterland und am Niederrhein sind es nur zwei Stunden, denn dort zeigt sich der Nebel hartnäckiger. " Wir haben eine stabile Wetterlage, ohne Regen. Es bleibt trocken ", sagt Marcel Kleer von der WDR Wetterredaktion.

In der Nacht zu Sonntag kann es nochmals frostig werden. Der Sonntag startet im Westen mit einzelnen Nebel- und Hochnebelfeldern, die sich noch vor Mittag meistens auflösen. Danach ist es sonnig und trocken. Ideales Wetter also für lange Spaziergänge, um Sonne zu tanken! Auf Mütze und Handschuhe sollte man allerdings nicht verzichten. Denn trotz Sonnenschein bleibt es bei Temperaturen von zwei bis acht Grad kalt.