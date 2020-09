Bußgeld wegen Falschangaben in Restaurants: Wie soll das gehen?

Wie hoch ist das Bußgeld?

Wer in Gaststätten falsche Angaben zur Person macht, wird künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belegt. In NRW soll der Betrag jedoch deutlich höher sein. Das Bußgeld werde in NRW wohl über 150 Euro liegen, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag.