Neue Corona-Studie: Schulen vermutlich nicht Treiber der Pandemie

Corona-Maßnahmen an Schulen bleiben wichtig

Natürlich lasse sich jede wissenschaftliche Theorie nur so lange aufrechterhalten, bis sie widerlegt werde, aber derzeit mache es den Anschein, " dass Schulen nicht Treiber der Pandemie sind ", ist Julia Polke überzeugt. Daraus dürfe man nicht ableiten, dass in Sachen "Corona-Maßnahmen" an Schulen kein Handlungsbedarf bestehe. Es sei wissenschftlicher Konsens, dass Kinder sich infizieren und das Virus auch weitergeben. Beides aber eben scheinbar nicht in dem Maße wie zuweilen befürchtet.

Noch in der vergangenen Woche hatte SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert, dass die Ausbreitung der Corona-Pandemie an Schulen unterschätzt werde. Er plädierte etwa dafür, Schulklassen zu halbieren. Ob diese neueste Studie Einfluss auf die Schulen betreffende politische Entscheidungen oder Maßnahmen an Schulen hat, bleibt abzuwarten.

Polke hält es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass die Studie aus gutem Grund kurz vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) mit den Länderchefs veröffentlich wurde, bei dem am Mittwoch genau über solche Dinge entschieden werden soll.