Härtere Strafen für Verkehrssünder • Führerscheinentzug kennt bald keine Grenzen mehr, denn bei massiven Verstößen gegen Verkehrsregeln in einem EU-Land könnte bald ein Fahrverbot in der ganzen Europäischen Union drohen. Vertreter der Mitgliedsstaaten und des Europäischen Parlaments haben sich grundsätzlich auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt. Die Neuregelungen sollen bei schweren Verstößen gelten - wenn der Führerschein mindestens drei Monate abgegeben werden muss: wenn man betrunken oder viel zu schnell fährt oder jemand bei einem Unfall ums Leben kommt.

NRW und Niederlande vereinbaren Grenzkontrollen • An der Grenze zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen soll es auch weiter Kontrollen geben - um illegale Migration einzudämmen. Das haben Ministerpräsident Wüst und der niederländische Ministerpräsident bei einem Treffen in Düsseldorf vereinbart. Wüst betonte, Grenzkontrollen seien nicht Grenzschließungen. Offene Grenzen seien Grundlage für gemeinsamen Wohlstand.

Seit 30 Jahren: Europa ohne Grenzen

30 Jahre Schengen • Heute vor 30 Jahren, am 26. März 1995, wurde aus der Idee " Europa ohne Grenzen “ Realität: Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien und Portugal setzten das Schengener Durchführungsabkommen in Kraft. Damit konnte man zwischen diesen Ländern nahezu ohne feste Kontrollen reisen. Am 30. Geburtstag von Schengen sieht es ganz anders aus. Benannt ist das Abkommen nach einer Gemeinde in Luxemburg.

19 Kilo Klamotten kauft jeder EU-Büger im Schnitt jährlich

Textilverbrauch in der EU auf Rekordhoch • Die Menschen in der Europäischen Union verbrauchen so viel Kleidung, Schuhe und andere Textilien wie niemals zuvor. Das schreibt die Europäische Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht, den sie offiziell heute vorstellen will. Demnach kauften die EU -Bürger im jüngsten Vergleichsjahr 2022 durchschnittlich schätzungsweise 19 Kilogramm an Textilien, darunter 8 Kilogramm an Kleidungsstücken, 4 Kilogramm an Schuhen sowie 7 Kilogramm an Haushaltstextilien. Der Textilkonsum bringt nach EEA -Angaben hohe Belastungen für die Umwelt und das Klima mit sich. Etwa durch den Verbrauch von Materialien, Wasser und Landfläche, aber auch in Form von Emissionen, Chemikalien und Mikroplastik.

Keine Angriffe mehr im Schwarzen Meer • Bei den Gesprächen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg haben ukrainische und russische Unterhändler nach Angaben der USA einen Verzicht auf Angriffe im Schwarzen Meer zugesagt. Beide Länder hätten sich bereit erklärt, " die sichere Schifffahrt zu gewährleisten, die Anwendung von Gewalt zu unterbinden und den Einsatz von Handelsschiffen für militärische Zwecke im Schwarzen Meer zu verhindern ", erklärte das Weiße Haus gestern. Der Kreml teilte jedoch mit, die Vereinbarung trete erst nach der Aufhebung von Agrar-Sanktionen in Kraft.