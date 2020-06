Kaum Chance auf Abkühlung

Auf der Suche nach Abkühlung könnten die Menschen deshalb auf andere Stellen an Seen und Flüssen ausgeweichen. Das ist zumindest die Sorge der DLRG . Klaus Wagner von der DLRG Westfalen befürchtet, dass es vor allem unbewachte Badestellen sind. Der Sprecher hat den Eindruck, dass es in letzter Zeit vermehrt gefährliche Situationen gegeben hat. "Die Anzahl hat relativ schnell zugenommen."