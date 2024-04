Anne Brorhilker: Erst "Pionierarbeit", dann Abgang im Zorn

Am Freitag sah Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) seinen Verdacht bestätigt: Es gäbe etwas, was den Justizdienst von andern Arbeitgebern abhebe, mutmaßte der Justizminister in Düsseldorf. Bei jungen Richtern und Staatsanwälten könne er stets ein "Feuer" spüren, so der Minister bei einer Pressekonferenz, bei der er Maßnahmen zur Entlastung der Staatsanwaltschaften vorstellte.

Doch bei einer seiner prominentesten Mitarbeiterin ist dieses Feuer mittlerweile erloschen. Anne Brorhilker, die Chef-Ermittlerin für Cum-Ex-Fälle, hat Anfang der Woche erklärt, die Staatsanwaltschaft Köln verlassen zu wollen. Brorhilker will sich in Zukunft in der Nicht-Regierungsorganisation "Finanzwende" engagieren, dort die Geschäftsführung übernehmen.