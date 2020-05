Corona-Frühwarnsystem durch Kläranlagen

An Kläranlagen in Köln, Dinslaken und im Rhein Erft-Kreis werden heute erste Proben genommen. Im Abwasser will man erkennen, ob und wie sich das Sars2 Virus in einer Region ausbreitet. Es könnte ein Frühwarnsystem entstehen, das Alarm schlägt, bevor erste Fälle bestätigt werden.