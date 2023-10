Schulstart in NRW: Wie Schulen mit dem Hamas-Terror in Israel umgehen

Schüler schildern ihre Gedanken

So auch am Konrad-Duden-Gymnasium in Wesel. Lehrer Micha Frommeyer nahm sich Zeit, um den Elftklässlern Hintergrundwissen zu vermitteln und sie zu Wort kommen zu lassen. Dabei wurde deutlich, wie sehr der Terror in Israel die Schülerinnen und Schüler beschäftigt. " Das besonders Dramatische an der Situation ist, dass speziell Zivilisten angegriffen werden und nicht nur das Militär, wie es eigentlich im Krieg der Fall ist. Die Hamas nimmt jetzt Zivilisten als Geiseln oder nutzt sie als Druckmittel gegen die israelische Regierung in Verhandlungen ", sagte ein Schüler.