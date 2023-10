Der lange Arm der Hamas reicht bis nach NRW

Die Hamas, deren Kämpfer am Samstag Israel angegriffen haben, hat auch Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen. International ist die Hamas als Terrororganisation eingestuft, auch von der EU . In Deutschland hat die palästinensische Organisation ihren Hauptsitz in Berlin, sie ist aber neben anderen Bundesländern auch in NRW aktiv. Hier wird sie vom Landesverfassungsschutz beobachtet.

Neben ihrem paramilitärischen Arm, den "Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden", verfügt die Hamas laut Verfassungsschutz über eine Partei-Organisation, ein soziales Hilfswerk sowie religiöse und karitative Organisationen. Die Hamas soll rund 100 Mitglieder in Deutschland haben.

Spendenverein in Dortmund