Bilder der Gewalt aus Nahost: Wie kann ich mich schützen?

Resilienz lasse sich lernen, so Kalisch in seinem aktuellen Buch. Wer in allem Übel der Welt noch etwas Gutes finde und das neuronale Belohnungssystem aufrecht erhalte, habe gute Karten bei der Bewältigung von Krisen.

Oder: "Wenn die Schutzfaktoren stärker sind als die Risikofaktoren, kann man eine Krise oder sogar eine traumatische Erfahrung gut überstehen", so beschreibt es das Bundesgesundheitsministerium. Eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie könne helfen, durch eine Änderung des Verhaltens und der Gedanken die Gefühle positiv zu beeinflussen.

Wie umgehen mit den Bilder der Gewalt aus Israel?

Die Bilder der hemmungslosen Gewalt an völlig schutzlosen und unschuldigen Zivilisten in Israel kursieren derzeit im Netz. Diese Bilder haben einen Einfluss auf uns. "Auf der faktischen Ebene sorgen diese Bilder dafür, dass wir ein zu negatives Weltbild bekommen. Wir sehen die Welt noch schlechter, als sie ohnehin schon ist" , sagt Neurowissenschaftlerin Maren Ulmer von der der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft an der Uni Köln.

Blick auf das Festivalgelände nach dem Angriff der Hamas.

Einfach wegzuschauen, hält sie aber nicht für eine Lösung. Die Augen zu verschließen, führe auch nicht zu einer Verbesserung der Zustände. Vielmehr sei die Dosis an Nachrichten und die richtige Auswahl entscheidend.