Israel: Wie sich Schulen in NRW auf Diskussionen über den Krieg einstellen

Verstörende Videos auf Smartphones

Und wie sollten Lehrkräfte reagieren, wenn sie bemerken, dass verstörende Videos auf den Smartphones der Schülerinnen und Schüler kursieren? "Dann ist ein abgestimmtes Vorgehen in der Schule im Sinne einer gemeinsamen Haltung wichtig" , betont Psychologe Sonneborn.

Psychologe: Keine einzelnen Videos thematisieren

Nach Möglichkeit sollten hier alle Lehrkräfte und auch Schulsozialarbeiter eingebunden werden. Grundsätzlich rät Sonneborn zu einem differenzierten und sachlichen Umgang. "Und nicht auf der Ebene konkreter Videos." Denn das könne sehr beschädigend wirken. "Wenn ich eine Betroffenheit bei einer Schülerin oder einem Schüler feststelle, würde ich das auch nur mit denen besprechen, nicht mit der gesamten Klasse, also in einem geeigneten Rahmen." Man solle sich davor hüten, "das zu einem Flächenbrand zu machen" .

Klare Regeln für den Schulalltag