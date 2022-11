Streit um Nachzahlungen zwischen Wittener Mietern und LEG

"504 Euro und ein paar Krumme sollen wir nachzahlen" , sagt Gabriele Gottschlink aus Witten, " und wir können nicht nachvollziehen, wofür." Seit 51 Jahren wohnt sie mit ihrem Mann Horst in einer Wohnung im Stadtteil Bommern, die 2006 vom Wohnungsunternehmen LEG übernommen wurde. Die Nachzahlung bezieht sich auf das vergangene Kalenderjahr. Ein Jahr, in dem Energie noch nicht so teuer war wie jetzt.

Nachzahlungen bis zu 1.500 Euro

In der Nachzahlungs-Forderung des Düsseldorfer Wohnungsunternehmens sei nicht genau aufgeführt, warum sie für das letzte Jahr so viel nachzahlen müssen. Möglicherweise sei der Heizungstarif letztes Jahr schon teurer geworden, so Horst Gottschlink: "Wir können da nur ablesen, was wir verbraucht haben, aber nicht mehr, was das Heizen kostet."

Die LEG mit Sitz in Düsseldorf

Aktuell seien viele der über tausend LEG - Mieterinnen und -Mieter in der Stadt in dieser Situation, sagt der Wittener Mieterverein. Bis zu 1.500 Euro sollen einzelne Betroffene jetzt nachzahlen, berichtet der Vereinsvorsitzende Knut Unger. Wofür genau - das würde die LEG in ihren Schreiben nicht aufführen. "Darum verlangen wir nun Einsicht in entsprechende Belege der Betriebskostenabrechnungen unserer Mieter" , so Unger.

Mieterverein stellte Ultimatum