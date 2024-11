WEITERE NACHRICHTEN

Bahnverkehr zwischen Köln und Düsseldorf läuft wieder • Die viel befahrene Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf ist wieder frei. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Allerdings kam es nach WDR-Informationen am Morgen weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Strecke war bis in die Nacht wegen einer maroden Brücke in Langenfeld gesperrt. Aus Sicht der Statiker ist die Brücke, unter der Schienen durchführen, aktuell stabil. Sie steht bereits auf der Liste der reparaturbedürftigen Bauwerke. 2026 soll sie erneuert werden.

Habeck warnt vor Ampel-Aus • Vizekanzler- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Ampel zu einer " großen Kraftanstrengung " aufgefordert, um die Krise der Koalition zu überwinden. In den ARD -Tagesthemen warnte Habeck, wenn der Haushalt scheitere, drohe eine längere Hängepartie in Deutschland. Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) hielt am Abend eine Rede bei der NRW -Bauindustrie in Düsseldorf, äußerte sich dort aber nicht zur Koalitionskrise, sondern warb für sein Wirtschaftspapier.

Zapfsäulen in Dortmund

Tanken ist wieder teurer geworden • Autofahrer müssen für Benzin wieder tiefer in die Tasche greifen. Laut ADAC sind die Spritpreise im Oktober gestiegen. Die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise im Oktober zeigt, dass ein Liter Super E10 im Mittel 1,672 Euro kostete. Gegenüber September war dies ein Plus von 2,2 Cent. Noch ein wenig stärker hat sich Diesel-Kraftstoff verteuert. Ein Liter kostete im Monatsmittel 1,571 Euro und damit 2,7 Cent mehr als im September.

Erneut Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie • Die IG Metall ruft auch heute Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie zum Warnstreik auf. Heute soll in 126 Betrieben die Arbeit ruhen. In vielen Städten in NRW sind Demos geplant, unter anderem in Paderborn, Mönchengladbach, Lemgo, Köln, Bielefeld und Witten. Die Gewerkschaft fordert bundesweit für die 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Anwalt wegen Unterschlagung vor Gericht • Ein Rechtsanwalt aus Bochum muss sich ab heute wegen Unterschlagung von Mandantengeldern vor Gericht verantworten. Es geht um mehr als eine Million Euro. In 20 Fällen habe er unberechtigt Geld von Mandanten abgezweigt und auf eigene Konten überwiesen, so die Staatsanwaltschaft.

Fahndung auf Smoothie-Flaschen • Die Familie der seit neuneinhalb Jahren vermissten Inga aus Schönebeck (Sachsen-Anhalt) geht in der Hoffnung auf Aufklärung nun einen neuen Weg. Ein Smoothie-Hersteller aus Bonn druckt auf seine Flaschen ein Foto der damals Fünfjährigen, daneben ein Bild mit einer künstlich gealterten Inga. Außerdem auf den Flaschen: Lars Mittank. Im Alter von 28 Jahren verschwand er am 8. Juli 2014 am Flughafen Varna in Bulgarien spurlos.

DAS WETTER IN NRW

Sonnenaufgang in Bochum

Sonniger und trockener Novembertag • Zunächst kann es bei uns im Westen gebietsweise nebelig sein. Sobald sich die Nebelfelder aufgelöst haben, zeigt sich landesweit die Sonne am Himmel. Es bleibt trocken. Allenfalls wenige dünne Schleierwolken ziehen mal durch. Die Temperaturen erreichen zehn Grad an der Grenze zu Hessen bis 15 Grad am Rande des Bergischen Landes und des Sauerlandes.