Maximilianpark in Hamm bekommt "singende Beete" zum Geburtstag

Es blüht an allen Ecken und Enden im Maxipark in Hamm. Einige der Beete sind aber nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Hinhörer. Aus Lautsprecherboxen direkt an den Beeten schallt „Radio Gaga“ von Queen, Nenas „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ oder „Born in the USA “ von Bruce Springsteen.

Die Lautsprecher stehen mitten auf einer Tulpenwiese

Die Beete hat die Landschaftsarchitektin Susanne Uhlenküken entsprechend gestaltet. So wachsen im Nena-Beet Blumen in Fragezeichen-Form und das „Born in the USA -Beet“ ist so angelegt, dass es für die Besucherinnen und Besucher aussieht, wie eine große USA -Flagge.

Songs aus dem Geburtsjahr des Maxiparks: 1984

Insgesamt gibt es fünf Themenbeete im Maxipark. Immer wenn ein Gast vorbeigeht, lösen die Bewegungsmelder aus und es ertönt Musik. Die Gemeinsamkeit: Alle Songs sind aus dem Jahr 1984. Sie werden – genau wie der Maximilianpark – in diesem Jahr 40 Jahre alt.

Alles begann mit der Landesgartenschau

Pünktlich zur Landesgartenschau in Hamm 1984 wurde der Maxipark fertig. 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen, um sich das, was auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Maximilian entstanden war, anzuschauen.