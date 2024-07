Vor Konzert-Hattrick: Hype um Taylor Swift in Gelsenkirchen

Eigentlich ist Sängerin Taylor Swift 1,80 Meter groß. Doch in Gelsenkirchen misst der Popstar nun satte 90 Quadratmeter. Auf dem Boden der Gelsenkirchener Innenstadt malen die beiden Künstlerinnen Vanessa und Lydia Hitzfeld ein riesiges Acrylbild von Taylor Swift – und zwar dreidimensional. So, als würde Swift den Betrachtern aus dem Boden entgegenspringen.

Es ist eine von vielen Aktionen, mit denen Gelsenkirchen die aktuell erfolgreichste Sängerin der Welt vor dem anstehenden Konzert-Hattrick begrüßt. Zwischen Mittwoch und Freitag tritt Swift dreimal in der Schalker Arena auf. Einen Tag vorher ist die Stadt bereits im Ausnahmezustand.

Gelsenkirchen wird zu "Swiftkirchen"

Vor dem Taylor-Fanshop am Stadion bilden sich meterlange Schlangen. In Biergärten und Schaufenstern stehen Pappaufsteller von Swift, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Neben Bannern und Plakaten hängen überall auch Ortseingangsschilder, die Gelsenkirchens neuen, vorübergehenden Namen zeigen: "Swiftkirchen".

Darüber hinaus ist der Popstar seit Dienstag auch Teil des Gelsenkirchener "Walk of Fame", einer Reihe von speziell gestalteten Bodenplatten, die an besondere Gelsenkirchener Persönlichkeiten erinnern. Nun hat hier auch Swift eine Platte, um ein weiteres Fotomotiv für die vielen in der Stadt erwarteten Fans zu bieten.

Der enthüllte Stein von Taylor Swift auf dem "Walk of Fame" in Gelsenkirchen.

Allerdings müssen sich die "Swifties", wie die Fans der Amerikanerin sich selbst nennen, beeilen – denn die Bodenplatte wird nach den Konzerten wieder durch eine normale ersetzt. Schließlich soll der "Walk of Fame" Gelsenkirchener Persönlichkeiten vorbehalten bleiben.

Oberbürgermeisterin hofft auf viele Gäste

Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge freut sich auf die vielen Swift-Fans, die in die Stadt kommen: "Wir versprechen uns davon, dass sich die Menschen die Stadt auch ein bisschen intensiver anschauen und dann entscheiden, wiederzukommen oder länger zu bleiben oder gute Kommunikation für Gelsenkirchen zu machen. Das ist wirtschaftlich unbezahlbar."

An den drei Konzerttagen wird es in der Gelsenkirchener Innenstadt auch noch ein eigenes Taylor-Dorf geben, das Programm von früh bis spät bietet. Der Hype um den Popstar ist in Gelsenkirchen also riesig – mindestens aber mal 90 Quadratmeter groß.

