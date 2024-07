Polizei Dortmund zieht Lehren aus dem Fall Mouhamed Dramé

Die tödlichen Schüsse im Jahr 2022 auf den damals 16-jährigen Mouhamed Dramé hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt. Dramé soll in vermutlich suizidaler Absicht in einem Innenhof einer Jugendeinrichtung gesessen haben. Die Polizei kommt hinzu, der Einsatz eskaliert. Am Ende stirbt Mouhamed Dramé durch Schüsse aus einer Maschinenpistole.

Verfahren gegen beteiligte Polizisten läuft noch

Am Landgericht Dortmund läuft aktuell ein Verfahren gegen fünf Polizistinnen und Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass das Vorgehen beim Einsatz nicht rechtmäßig gewesen sei. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.