Landesgartenschau 2029: Kleve erhält Zuschlag

Das NRW -Landwirtschaftsministerium hat sich damit der Empfehlung einer unabhängigen Kommission angeschlossen. Am vergangenen Freitag hatte sich die Bewertungskommission der Landesgartenschau in Kleve ein Bild vor Ort gemacht und sich im Anschluss einstimmig für die Stadt am Niederrhein entschieden.

30 Millionen Euro sollen investiert werden

Kleve will die Landesgartenschau dazu nutzen, die Wohn- und Lebensqualität in der Stadt zu verbessern und die touristische Infrastruktur auszubauen. So sollen die verschiedenen Landschaftsräume über den Spoykanal besser vernetzt und an die Innenstadt angebunden werden.

Die Wasserstraße verbindet die Innenstadt mit dem an Kleve vorbeifließenden Rhein.

Die Landesregierung gratuliert

Der Stadt Kleve gratulierten sowohl Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen als auch Heimatministerin Ina Scharrenbach: "Landesgartenschauen zeigen hervorragende Möglichkeiten auf, um die Lebensqualität in unseren Städten und Regionen weiter zu verbessern und den Ausbau der grünen Infrastruktur zu fördern" , betonte Gorißen die Bedeutung dieser Entscheidung.

Für 2029 hat die Stadt Kleve große Pläne.

Die Ausrichtung einer Landesgartenschau wird der Stadt als Impuls für die städtebauliche Entwicklung dienen. Neue Grünflächen, Parks, Radwege und öffentliche Einrichtungen sollen geschaffen oder verbessert werden, was langfristig zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner von Kleve beitragen würde.

Enttäuschung in Steinfurt

Das münsterländische Steinfurt ist im Rennen um die Landesgartenschau damit leer ausgegangen. "Die Entscheidung macht uns natürlich traurig. Es wäre sehr, sehr schön gewesen für Steinfurt, für unsere wunderschöne Kreisstadt" , sagte Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer dem WDR .

"Mein ganz besonderes Dankeschön geht an den Förderverein, der aus reinem bürgerschaftlichen Engagement heraus diese wunderbare Bewerbung abgegeben hat" , so Bögel-Hoyer weiter. "Und mein Gruß und natürlich meine Gratulation geht an Kleve."

Im Jahr 2023 hatte die Landesgartenschau im ostwestfälischen Höxter stattgefunden, 2026 richtet Neuss die Schau aus. Im Jahr darauf ist das Ruhrgebiet Ausrichter der Internationalen Gartenausstellung.

