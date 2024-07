BVB - vieles in Bewegung vor der Saison

Baustelle 5: Saison-Vorbereitung

Der neue Coach Nuri sahin war nicht so glücklich mit der Terminierung des ersten Testspiels. Es fand nur zwei Tage nach Trainingsstart gegen eine Amateurauswahl statt (7:1). Das Team wird nur wenige Tage am Trainingsgelände in Brackel sein, schon am 19. Juli bricht der BVB zu einer Asienreise auf. In Bangkok und Osaka stehen dann jeweils Testspiele an. Das Trainingslager findet vom 1. bis zum 9. August in Bad Ragaz in der Schweiz statt. Dann sollen auch die Nationalspieler mit dabei sein.

Bereits in knapp vier Wochen steht in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck (17.08.2024) die erste Bewährungsprobe an, eine Woche später (24.08.2024) gastiert Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund.

Quelle: oja