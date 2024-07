Wie mithilfe von Ersthelfer-Apps mehr Leben gerettet werden könnten

Das heißt aber auch: Die anderer Hälfte der Rettungsdienstbereiche in Teilen des Rheinlands, Sauerlands, Münsterlands und Ruhrgebiets nutzt bisher keine App-basierte Unterstützung der Rettungskräfte. Dabei wird diese Technik seit Jahren international empfohlen.

App sorgt für Verbesserungen in der Rettungskette

Im ländlichen Kreis Borken haben sich seit der Einführung im Jahr 2021 in der App "Corhelper" mehr als 1.100 Ersthelfende registriert. Bei Anrufen in der Leitstelle werde nun noch gezielter nach den Indizien für einen Herz-Kreislauf-Stillstand gefragt. "Mittlerweile schicken wir lieber zu häufig einen Ersthelfer raus als andersherum", betont der Leiter des Rettungsdienstes, Carsten Thien. So gab es im laufenden Jahr 230 Einsätze mit App-Alarmierung, in mehr als 75 Prozent der Fälle konnten Ersthelfende gefunden werden.

Schwenzow betont: "Es geht nicht nur darum, mehr Menschenleben zu retten, sondern Wiederbelebten auch eine höhere Lebensqualität zu bieten." Tatsächlich trägt das Gehirn schon nach wenigen Minuten ohne Sauerstoff bleibende Schäden davon. "Jede Minute, in der die Sauerstoffversorgung unterbrochen ist, zählt. Je kürzer das Intervall bis zur Versorgung, desto besser", sagt Thien. Auch wenn der Rettungsdienst eingetroffen sei, helfe es in der Praxis sehr, wenn Menschen vor Ort mitanpacken können.

Wie man Ersthelfer werden kann

Je nach Kreis oder kreisfreier Stadt gibt es unterschiedliche Qualifikationen für eine Registrierung als Ersthelfer: Viele begrenzen den Helferkreis auf Menschen mit medizinischem Hintergrund, andere setzen Personen mit Erfahrung in Krisensituationen ein. Aber immer mehr Rettungsdienstbereiche öffnen sich auch für Laien, lehren in Ersthelfer-Schulungen nicht nur den Umgang mit der App, sondern auch, wie Erste Hilfe vor Ort funktioniert. Manchmal reicht schon ein Erste-Hilfe-Schein für eine Registrierung als Ersthelfer.

"Auf die Brust drücken kann im Grunde aber jeder. Ich sage immer: Kaputt machen kann man nicht viel, denn der Mensch ist in diesem Moment tot und bleibt es auch ohne Hilfe", erklärt Detlef Struck, der Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Düren.

So viele App-Anbieter wie in keinem anderen Bundesland

Eines ärgert Struck: Dass in NRW so viele verschiedene Ersthelfer-Apps im Einsatz sind, die nicht untereinander kommunizieren können. Tatsächlich zeigt die bundesweite Datenabfrage des SWR-Datenteams bei allen Rettungsdienstbereichen einen Flickenteppich in NRW: Vier verschiedene Anbieter gibt es in keinem anderen Bundesland. Andere wie Schleswig-Holstein, Brandenburg oder Baden-Württemberg setzen dagegen fast flächendeckend auf eine App. Wie ist das möglich?