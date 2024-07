Zusammengestellt von Sabine Meuter und Tim Scholz aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Erstes Deutschland-Konzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen • Die Stadt Gelsenkirchen ist ab heute im Ausnahmezustand. Der Grund: Die US -Sängerin Taylor Swift gibt am Abend in der Veltins-Arena ihr erstes Deutschland-Konzert - nach Auftritten in Tokio, Paris und London. In der Ruhrgebietsstadt werden Zehntausende Fans erwartet. Sie werden am Bahnhof von Cheerleader-Teams begrüßt.

Rund 60.000 sogenannte Swifties werden in der Veltins-Arena jubeln, wenn Swift bei ihrer dreieinhalbstündigen Show Hits wie "Blank Space", "Shake It Off" und "Cruel Summer" spielt. Dazu rechnet die Stadt mit weiteren Tausenden Fans, die auch ohne Ticket nach Gelsenkirchen kommen. Für sie werden in der Innenstadt viele Attraktionen geboten, unter anderem die Open-Air-Party "Taylor Town" mit Karaoke und einem Tattoo-Stand.

Der Popstar gibt in Gelsenkirchen im Rahmen der "Eras Tour" drei aufeinanderfolgende Konzerte. Im Anschluss folgen vier weitere Shows - je zwei in Hamburg und München.