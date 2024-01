Von Asche zu Aufbruch: Kerzenmanufaktur Bedburg-Hau startet neu

Solidarität in der Not

Neustart in ehemaligem Bestattungsinstitut

Die Zeit drängt, denn bis Ostern müssen 200 Kirchen mit fast 200.000 Kerzen versorgt werden. Das Feuer vernichtete den kompletten Lagerbestand im Wert von etwa 400.000 Euro. Fast eine Million Kerzen sind dabei verbrannt. " Die Kraft ziehen wir alle aus der Unterstützung der Nachbarschaft " so Thomas Bloemen. " Ohne den Zusammenhalt und die Hilfe hier im Ort hätte ich aufgegeben. "

Unbürokratische Hilfe von allen Seiten

Viele reichten Bloemen die Hand und halfen mit allem, was das Kerzenhaus für einen Neustart brauchte. " Wir haben Dekotische, Regale, Schreibtische und Büromaterialen bekommen, alles war wir dringend brauchen, um zeitnah öffnen zu können ", so Thomas Bloemen. Auch die Lieferanten, Kunden und sogar die Versicherung zeigten sich verständnisvoll und halfen unbürokratisch. " Da wusste ich, wir können es schaffen und das Geschäft, das ich von meinen Eltern und von meinen Großeltern übernommen habe, retten. "

Kleines Wunder mitten im Chaos

Walzmaschine für Wachsplatten

In all dem Chaos hat sich ein kleines Wunder ereignet. Eine fast 100 Jahre alte Walzmaschine konnte als einziges gerettet werden. Eine Mitarbeiterin hatte sie total verkokelt in einer Ecke gefunden und wieder repariert. " Mein Herz hüpfte als ich sie fand. So eine Walzmaschine gibt es heute so nicht mehr. Das ist noch richtig gute Qualität" , so Wachslegerin Addy Oberhiessen. " Ich bin so froh, dass ich sie wieder flott machen konnte. Das war das Zeichen für mich, das wir unbedingt weiter machen müssen. "

Brandursache weiter unklar

Das Feuer hatte sich während des laufenden Geschäftsbetriebs entzündet. Es war in der Mitte der hinteren Halle ausgebrochen, die an die Verkaufsräume angebaut ist. " Es ging alles so schnell. In wenigen Minuten stand die ganze Halle in Flammen ", erinnert sich Thomas Bloemen. Betroffen war insgesamt eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. In Frage kommt nur ein Defekt an der Gasheizung.

Video starten, abbrechen mit Escape Großeinsatz der Feuerwehr in Bedburg-Hau | sv 00:21 Min. . Verfügbar bis 23.12.2025.

Neustart am selben Ort

Nach einem Abriss der Brandruine soll an derselben Stelle eine neue Produktionshalle mit Verkauf aufgebaut werden. Thomas Bloemen betrachtet den bevorstehenden Neuaufbau als Mammutaufgabe. Seine Entschlossenheit und Zuversicht sind ansteckend. " Die Verträge sind noch nicht unterzeichnet, dennoch wurde uns bereits grünes Licht gegeben, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen ", so Thomas Bloemen. " In anderhalb Jahren wollen wir auf dem alten Gelände neuer, schöner und noch glanzvoller eröffnen. "

