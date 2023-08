A3 bei Hamminkeln: Automatische Weiche lenkt Verkehr

Können geplagte Pendler am Nierrhein bald aufatmen? Vielleicht ja, denn an der A3 -Baustelle bei Hamminkeln soll es in Zukunft weniger Staus geben. Die Autobahn-Gesellschaft nimmt in diesen Tagen hier erstmals in Nordrhein-Westfalen eine vollautomatische Wechselverkehrsführung in Betieb.

Weiche leitet Verkehr auf der Autobahn

Die Autobahn GmbH des Bundes spricht von einer "variablen 2:1-Verkehrsführung" . Das Prinzip dahinter: Eine tonnenschwere, 35 Meter lange Weiche gibt je nach Verkehrslage die Mittelspur für die eine oder die andere Fahrtrichtung frei.

Je nach Bedarf bekommen Autofahrer in Richtung Niederlande oder in Richtung Oberhausen so zwei Spuren zugewiesen, während die jeweils andere Fahrtrichtung über eine Spur geleitet wird. Die Weiche werde hierzu "vollautomatisch über integrierte Fahrwerke angehoben und mittels Rollen quer über die Fahrbahn bewegt" , so die Autobahn GmbH .

Ausgeklügeltes System regelt die Weiche

Weil die Weiche aber nicht völlig unvermittelt im fließenden Verkehr umschwenken kann, gibt es folgenden Ablauf: Der Verkehr wird kurz vor dem Umschwenken durch Geschwindigkeitsbegrenzungen abgebremst. Anschließend wird die linke Fahrspur gesperrt und der Verkehr mithilfe von Anzeigetafeln am Fahrbahnrand auf einen Fahrstreifen geleitet.