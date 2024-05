Getötete Ukrainer in Oberhausen: Angreifer lehnten Behördenhilfe ab

Schon im Februar hatte der WDR berichtet, dass die Teilnahme eines der Tatverdächtigen in der Landes-Initative "Kurve kriegen" zur Debatte stand. Das Programm richtet sich an straffällige Jugendliche. Sie sollen Hilfe bekommen, damit sie nicht komplett in die Kriminalität abrutschen.

Nun ist klar: Dieses freiwillige Angebot hatten zwei der Tatverdächtigen bekommen. So schreibt es NRW -Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) auf eine Anfrage der SPD -Landtagsfraktion. Im Fall der beiden Oberhausener Tatverdächtigen " lehnten die Betroffenen bzw. deren Sorgeberechtigte eine Teilnahme ausdrücklich ab ", so Limbach.

Messerattacke in Oberhausen sorgte bundesweit für Entsetzen

Als Hauptverdächtiger gilt ein 15-jähriger Deutsch-Türke aus Gelsenkirchen. Er war bereits vor dem Angriff wegen einer anderen Straftat verurteilt worden und hätte eigentlich drei Tage nach dem Angriff am Hauptbahnhof in Oberhausen in den Arrest gemusst, wie der WDR bereits im Februar berichtete. Das Urteil sei zum Tatzeitpunkt noch nicht rechtskräftig gewesen und habe deshalb noch nicht greifen können, heißt es jetzt aus dem Justizministerium.

Verdächtige sollen Tat abgesprochen haben