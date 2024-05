Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand zum rettenden Ufer nun sechs Punkte. Dazu hat der MSV im Vergleich zu Waldhof Mannheim auf Rang 16 das um elf Tore schlechtere Torverhältnis. Dazu spielen die Mannheimer am Sonntag (19.30 Uhr) noch in Ingolstadt. Holt der Waldhof einen Punkt ist der Absturz des MSV auch faktisch besiegelt.

Schubert: "Jeder weiß, was diese Niederlage bedeutet"

Schubert sah den Tatsachen nach dem Lübeck-Spiel bereits ins Auge: "Jeder weiß, was diese Niederlage für uns bedeutet. Das ist ein schwarzer Tag für den Club, für den Verein, für die Stadt und alle, die mit dem MSV fiebern."

Die Duisburger Fans leisteten sich an Abpfiff in Lübeck den nächsten Aussetzer, als einige in den Innenraum stürmten. Zu Konfrontationen kam es jedoch nicht.

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Duisburger Erzgebirge Aue. Es wird wohl das vorerst letzte Drittliga-Heimspiel in Duisburg sein. Am letzten Spieltag gastieren die Zebras noch bei Dynamo Dresden.

Quelle: lt