Schimmelwohnungen in Düsseldorf: "Man fühlt sich als Mensch wertlos"

Elif Atug sitzt auf einer Couch in ihrer Wohnung und legt sich eine Decke über den Schoß. " Ich friere sonst, da meine Heizung auf volle Pulle im Winter nicht ausreicht ", erzählt die Einzelhandelsverkäuferin, die seit sechs Jahren übergangsweise in der Wohnung am Niederkasseler Lohweg im Stadtteil Lörick lebt.

Die 59-Jährige beklagt zahlreiche Mängel in ihrer Wohnung - undichte Fenster, ein kaputtes Dach und immer wieder Schimmel im Badezimmer. Im Treppenhaus löst sich die Tapete von der Wand. Auch die übrigen Mieter in dem Reihenhaus schimpfen über ähnliche Mängel in ihren Wohnungen.

Investor baut nicht - trotz Genehmigung

Brachfläche an der Hansaallee

Viele der betroffenen Mieter sind vor rund sechs Jahren von der benachbarten Hansaallee hierher gezogen. Die dortigen Wohnungen sollten abgerissen und vom Leipziger Immobilieninvestor Quarterback neu gebaut werden - damit die Mieter dort wieder einziehen können und die alten Werkswohnungen am Lohweg abgerissen werden können.

Elif Atug kann von ihrem Balkon aus auf die Abrissfläche an der Hansaallee schauen. Doch gebaut wird dort seit Jahren nicht, trotz Baugenehmigung. Parallel ist der Zustand der Übergangswohnungen offenbar immer schlechter geworden.

Mieter fühlen sich wertlos und ignoriert

Damit es endlich mit den Bauarbeiten losgeht, haben die Mieter zusammen mit dem Düsseldorfer Bündnis für bezahlbaren Wohnraum am Dienstag vor dem Bauzaun symbolisch den ersten Spatenstich gesetzt.

Mieter Kemal Cavdar

Kemal Cavdar schaut traurig durch den Zaun auf die Brachfläche. Seit gut 20 Jahren wohnt er im Reihenhaus am Lohweg. Immer wieder hat er die Beseitigung seiner Mängel wie kaputte Türen oder Heizkörper angemahnt, ohne Erfolg. Quarterback teilte dem WDR schriftlich mit, dass alle Mängel zusammen mit dem städtischen Wohnungsamt begutachtet und dann behoben worden seien.