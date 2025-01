Düsseldorf vor Jahr eins ohne Boll: "Spielen wieder um alle Titel"

Preuß liebäugelt jedoch zur Fortführung der zur Vereinsphilosophie gehörenden Förderung einheimischer Talente bereits mit einer neuen Gelegenheit: "Wir werden uns in Zukunft sicher noch einmal sprechen." Trotz des Umbruchs und Bolls Abschied bleiben Düsseldorfs Ansprüche hoch.

Daran lässt Preuß vor dem ersten Viertelfinalduell in der Champions League am Freitag beim französischen Topfavoriten AN Montpellier keine Zweifel: "Wir waren schon einige Male in einer ähnlichen Situation und am Ende doch immer wieder da. Es wird weiter schwer sein, an Düsseldorf vorbeizukommen, denn wir sind absolut wettbewerbsfähig und werden wieder um alle Titel spielen können."

