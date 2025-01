Leverkusen weiter auf Bayern-Jagd: "Keine Zeit, nachzulassen"

"Die Offensive gewinnt die Spiele, die Defensive gewinnt Titel" , sagte Xhaka: "Das war auch unsere Stärke letztes Jahr." In diesem hatten die Leverkusener bekanntlich das Double gewonnen und waren bis ins Finale der Europa League gestürmt. In dieser Form ist der Werkself auch in dieser Saison ein ähnlicher Angriff auf die Titel zuzutrauen. "Es ist wichtig, dass wir unsere Aufgaben erledigen" , sagte Xhaka.

Am Samstag gegen angeschlagene "Fohlen"

In einem heißen Januar mit insgesamt sechs Pflichtspielen steht schon am Samstag (18.30 Uhr) das rheinische Duell gegen Borussia Mönchengladbach an, ehe die Leverkusener am Dienstag im Hexenkessel von Atletico Madrid gastieren. "Wenn wir so weitermachen" , sagte Xhaka, "sind wir auf einem sehr guten Weg. "

