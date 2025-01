"Schwer zu begreifen", "mentale Schwäche" - Gladbach arbeitet Debakel auf

Blick geht nach Leverkusen

"Wenn man insgesamt fünf Treffer kassiert, muss man hinterfragen, was man falsch gemacht hat. So etwas darf normalerweise nicht passieren, aber wir müssen es abhaken" , sagte Robin Hack.

Abhaken, aus den Köpfen bekommen, aber trotzdem auch "analysieren, was da passiert ist in der zweiten Halbzeit ", sagte Weigl. Am Samstagabend ist die Borussia im Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen zu Gast. Und ähnlich wie Wolfsburg kann auch Leverkusen seinen Gegner innerhalb weniger Minuten überrollen. Das zeigte Bayer zuletzt beim Jahresauftakt gegen Borussia Dortmund, als Bayer innerhalb von 19 Minuten mit 3:0 davon zog. Der VfL benötigte am Dienstag für drei Treffer zwölf Minuten.

Zwei Niederlagen zum Jahresauftakt

Das 1:5 in Wolfsburg ist der unrühmliche Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde, die die Borussia auf dem elften Tabellenplatz beendet. Hatte Gladbach das letzte Jahr noch mit zwei Siegen und nur einem Punkt Rückstand auf die Europa-League-Plätze beendet, starteten die "Fohlen" jetzt also mit zwei Niederlagen in das neue Jahr. " Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich hoffe nicht, dass das irgendeine Tendenz bedeutet, sondern mehr ein Ausrutscher war" , sagte Seoane.

Ein Sieg in Leverkusen wäre mehr als nur ein Befreiungsschlag. Seit mehr als fünf Jahren ist Gladbach gegen Bayer Leverkusen sieglos. Den letzten Sieg feierte die Borussia am zweiten November 2019.

