Velbert: Zwei Millionen Liter Gülle ausgelaufen

Die ausgelaufene Gülle ist nach Angaben der Kreisverwaltung Mettmann inzwischen über die Ruhr in den Essener Baldeneysee geflossen. Dort rieche es auch entsprechend nach dem Dünger. Die Gewässer rund um Velbert-Neviges führten aber momentan glücklicherweise viel Wasser. Das habe dafür gesorgt, dass die Gülle schnell verdünnt wurde.

Dichtung defekt

An einem großen Gülle-Behälter aus Beton war wohl eine Dichtung defekt. Als die Feuerwehr kam, war der Landwirt zusammen mit Kollegen schon dabei, die restliche Gülle abzupumpen. Aber ein Großteil ist anscheinend doch ausgelaufen. Die Gülle floss laut Feuerwehr in den angrenzenden Igelsbach. Dieser mündet in den Hardenberger Bach und fließt über den Deilbach in die Ruhr.

Ausmaß des Schadens völlig unklar

Das Umweltamt Mettmann hatte noch am späten Montagabend Umweltalarm ausgerufen. Die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlage an der Ruhr wurden informiert. Die Trinkwasserversorgung sei aber nicht in Gefahr gewesen. Experten untersuchen den Umweltschaden seit dem Morgen, das genaue Ausmaß ist derzeit unklar. Vor einigen Jahren gab es einen ähnlichen Vorfall in Wipperfürth. Dort waren die ökologischen Folgen enorm.

Aufräumarbeiten laufen

An dem landwirtschaftlichen Betrieb in Velbert laufen jetzt die Aufräumarbeiten. Das heißt, Feststoffe und belasteter Schlamm werden entsorgt. Es könnte aber sein, so der Kreis, dass in den Gewässern noch weitere tote Fische gefunden werden.