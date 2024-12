DEL: Strauchelnde Kölner Haie vor wichtigen Tagen

"Das war nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben, aber es ist jetzt so" , sagte Kapitän Moritz Müller der "Kölnischen Rundschau" nüchtern nach der jüngsten 3:4-Heimniederlage gegen die Straubing Tigers am vergangenen Sonntag. Am Freitag zuvor kassierten die Haie gegen die Nürnberg Ice Tigers in der 59. Minute den späten Ausgleich und verloren dann 2:3 nach Verlängerung.

Überbewerten will Müller die beiden Niederlagen aber nicht: "Ich denke, wir spielen gutes Eishockey, wir sind eigentlich in jedem Spiel in der Lage zu gewinnen. Die letzten zwei Spiele haben wir jetzt Punkte liegenlassen, aber es ist eine lange Saison und wir haben wirklich viele gute Spiele gespielt. Jetzt gilt es, zwei Tage mental und körperlich aufzuladen und dann geht es weiter ", sagte er bei "Magenta Sport".

Am zweiten Weihnachtstag gegen Bremerhaven

Viel Zeit, um Weihnachten zu feiern, bleibt den Haien nicht. Schon am zweiten Weihnachtstag (26.12.2024, 14 Uhr) sind die Kölner bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven zu Gast. Das letzte Duell Mitte November haben die Haie in eigener Halle mit 1:3 verloren. Jetzt muss ein Sieg hier, sonst drohen die Kölner aus den Top Sechs zu rutschen. In der Tabelle liegen die Pinguins aber sechs Punkte vor den Haien auf Rang vier.