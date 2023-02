Gewässerqualität: Umwelthilfe verklagt Land NRW

Die Umwelthilfe will die NRW-Landesregierung gerichtlich zwingen lassen, für eine bessere Wasserqualität zu sorgen, so wie es EU-Regeln vorschreiben, und zwar im Bereich der Ems und ihrer Nebenflüsse.

Da übersteigen die Messwerte in den allermeisten Gewässern, das, was noch als gute Wasserqualität gilt, schreibt die Umwelthilfe. Dies betrifft vor allem Nährstoffe wie Nitrat oder Phosphat. Beide stammen vor allem aus dem Dünger, der in der Landwirtschaft eingesetzt wird, nicht zuletzt aus der Gülle, die bei der Tiermast anfällt. Der Dünger im Gewässer hat ein starkes Algenwachtum zur Folge, was wiederum zu Fischsterben führen kann.

Zwingen Gerichte zu weniger Landwirtschaft?

Die Deutsche Umwelthilfe hat neben NRW auch das Land Niedersachsen verklagt, und sie hofft jetzt darauf, dass das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg anordnen wird, in der Ems-Region weniger Landwirtschaft zu betreiben, damit die Gewässer sich erholen können.