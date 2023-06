Betreten auf eigene Gefahr

Ein Schild warnt Besucher vor der Nutzung des Ufers

Auf dem Weg zum Ufer gibt es nur ein einziges Schild, dass darauf hinweist, dass man sich auf eigene Gefahr begibt. Warum hier keine Warnhinweise auf gefährliche Unterströmungen aufgestellt wurden, hat uns die Stadt Düsseldorf heute nicht beantwortet.

Laut Anwohnern sperrt das Ordnungsamt die kleine Zufahrtsstraße zum Ufer an Wochenenden für Autos ab, es wird wild geparkt. Zu Fuß kann aber jeder noch ans Ufer laufen. "Oft sind es ausländische Mitbürger, die hier ins Wasser gehen" , sagt Manja Welfle aus Korschenbroich.

Manja Welfle und ihr Sohn Linus verbringen ihren Tag mit Muschelsammeln am Strand in Düsseldorf Himmelgeist

Sie kommt häufig mit ihrem Sohn an den Sandstrand, um Muscheln zu sammeln. Dass mehr Aufklärung und Warnschilder in verschiedenen Sprachen helfen würden, glaubt sie aber nicht. "Man kann die Strömungen schon vom Ufer sehen. Die wollen die Gefahr einfach nicht erkennen" , sagt die Mutter.

Ihren Sohn lässt sie nicht aus den Augen. Heute sammeln sie neben Muscheln auch viel Müll am Strand ein, um ihn zu entsorgen. Müll, Lagerfeuerspuren und ein Handtuch im Wasser sind nur einige sichtbare Spuren vom Wochenende.

Kiesflächen verursachen gefährliche Strömungen

Rheinufer in Düsseldorf Himmelgeist

Der Platz am Fähranleger in Himmelgeist zieht im Sommer viele Menschen an. Doch der Sandstrand und das flache Ufer sind trügerisch. An dieser Stelle befindet sich eine so genannte Kribbe. Hier ragen Kiesflächen ins Wasser. Sie dienen dazu, die Fließgeschwindigkeit des Stromes in seiner Mitte zu erhöhen. Dadurch bilden sich gefährliche Strudel und Strömungen, die Badenden die Füße wegreißen können.

"Wer versucht, den Strom schwimmend zu überqueren, kommt, wenn er es überlebt, weit unterhalb der Stelle an, an der er ins Wasser gestiegen ist." Stadt Düsseldorf

Bereits mehrere Tote

Zwei Menschen sind 2023 schon im Rhein in Düsseldorf ertrunken. "Grundsätzlich kann ich verstehen, dass man sich bei 30 Grad eine Abkühlung wünscht. Aber die Schiffe erzeugen große Strömungen. Auch wenn sie weitergefahren sind, ist die Gefahr nicht gebannt. Daher kann ich nur sagen. Abkühlung ja, aber bitte nicht im Rhein" , sagt Stefan Böle von der Feuerwehr Düsseldorf. Hier sind rund um die Uhr vier Taucher und Strömungsretter im Dienst. Aber auch ihre Hilfe kam für den 22-Jährigen Mann am Wochenende leider zu spät.

