Junger Mann nach Rhein-Bad in Düsseldorf vermisst

Ein 22-jähriger Mann aus Wuppertal soll am späten Samstagnachmittag mit zwei weiteren Männern (23 und 24 Jahre alt) am Himmelgeister Strand in Düsseldorf in den Rhein gegangen sein, so ein Sprecher der Feuerwehr. An dieser Stelle wirkt der Rhein recht flach und ruhig, sie ist recht beliebt bei den Menschen.

Die drei Männer sollen zunächst im Wasser gestanden haben, als sie von einem Sog erfasst und dann von der Strömung mitgerissen wurden.

Zwei wurden gerettet

Zeugen sagten der Polizei, dass die Männer um Hilfe geschrien hätten. Einer von ihnen konnte sich an einem größeren Stein festhalten und aus eigener Kraft aus dem Fluss kommen. Ein weiterer wurde von einem Zeugen mit einem Schlauchboot gerettet. Für den dritten jungen Mann kam die Hilfe zu spät: Er wurde von der Strömung mitgerissen.

Großeinsatz für Rettungskräfte - Suche bislang erfolglos

Bis in die späten Abendstunden war die Feuerwehr mit Booten, Tauchern und Strömungsrettern im Einsatz, um den 22-Jährigen zu finden. Unterstützt wurde sie dabei von einem Hubschrauber der Polizei. Die Suche musste jedoch ohne Erfolg abgebrochen werden.

Jetzt hieße es abwarten, ob der junge Mann noch auftauche, so ein Feuerwehrsprecher aus Düsseldorf. Nach Aussage einer Polizeisprecherin gebe es keine Hinweise darauf, dass die Männer alkoholisiert gewesen seien.