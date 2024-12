Laut Polizei waren SPD-Stadtrat Lukas Gottschalk und AfD-Stadtrat Norbert Raatz in die Auseinandersetzung in einer Kneipe in Hürth involviert. Wie genau es zu dem Vorfall am frühen Samstagmorgen gekommen ist, dazu äußert sich die Polizei bisher nicht.

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein politisch motivierter Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Beide Parteien sprechen sich gegen Gewalt aus

Die AfD fordert in einer Pressemeldung von der SPD, dass man sich von der Tat distanziert und sich bei dem Opfer entschuldigt. Es dürfe im Wahlkampf nicht zu Gewalt kommen. Norbert Raatz selbst hat außerdem online ein Überwachungsvideo hochgeladen: Hierauf sieht man, wie eine verbale Diskussion in einer Kneipe ausartet und in eine körperliche Auseinandersetzung endet.

Die SPD teilt mit, dass man sich vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen aktuell nicht zu dem Vorfall äußere. Grundsätzlich lehne man aber jede Art der gewaltsamen Auseinandersetzung ab.

