Manche von uns sind an Weihnachten, aus welchen Gründen auch immer, allein. Und nicht wenige fürchten, dass sich dann schnell Einsamkeitsgefühle breitmachen können. Vor allem, wenn man von der eigenen Wohnung aus oder beim Spazierengehen in Fenster blickt und sieht, dass Menschen in einem größeren Kreis unter einem festlich geschmückten Tannenbaum fröhlich feiern. Doch Weihnachten muss für jene, die für sich sind, nicht zwingend öde und traurig sein. Diese Last-Minute-Tipps können auch für Alleinstehende Weihnachten zu einem schönen Fest machen:

Tipp 1 - Sich selbst etwas Gutes tun: Der Alltag ist oft von Hektik geprägt. Warum also nicht sich an Weihnachten mal bewusst etwas Gutes tun und zum Beispiel ein heißes Bad bei Kerzenschein nehmen und in der Wanne liegend ein Buch lesen? Und sich anschließend selbst schön den Tisch decken und ein Festmahl genießen, entweder selbst zubereitet oder von einem Lieferdienst gebracht. Man kann auch ein Bild malen, Filme gucken oder einfach das tun, wonach einem der Sinn steht, heißt es in einem von der Initiative keinerbleibtallein verbreiteten Video auf Instagram.