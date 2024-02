Aachener wird zum Student des Jahres gewählt

Kenfack stammt aus Kamerun und studiert in Aachen Elektrotechnik. Der 28-jährige setzt sich mit anderen Studierenden in Deutschland für Kommilitonen in Afrika ein. Der Deutsche Hochschulverband und das Studierendenwerk würdigen mit der Auszeichnung jetzt sein ehrenamtliches Engagement.

Er fördert Studierende in Afrika und unterstützt sie mit dem Verein " 3 E’s 4 Africa ". Im Vereinsnamen stehen die drei "E‘s " für Education, Empowerment und Ecofriendliness.

Dem Klimawandel die Stirn bieten

Studierende in Deutschland unterstützen damit Kommilitonen in Afrika, die sich vor Ort mit Forschungsprojekten zu den Themen Klimawandel und Energiewende beschäftigen. Wenn Contimi Kenfack Mouafo über das Potenzial der jungen Menschen in Afrika spricht, dann leuchten seine Augen.

Wenn er erzählt, wie sie sich dafür einsetzen, mit innovativen Projekten dem Klimawandel zu begegnen, dann sagt er auch: " Wir müssen zeigen, dass die afrikanischen Länder anders sind als die negativen stereotypen Bilder, die immer wieder transportiert werden."

Grüner Wasserstoff aus Namibia

Contimi Kenfack Mouafo und sein Team

Der Studierende fördert Projekte, bei denen es zum Beispiel um nachhaltigen Dünger aus grünem Wasserstoff in Namibia oder um effizientere Biogasanlagen für Kleinbauern in Ghana geht. Contimi Kenfack Mouafo selber kam mit 19 Jahren zum Studieren nach Deutschland.