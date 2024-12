DEL: Haie gehen in Bremerhaven unter

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zumindest vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Der Vizemeister der vergangenen Saison fügte den Kölner Haien in der ersten Partie des 30. Spieltags mit 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) die dritte Niederlage in Folge zu.

Phillip Bruggisser(6.) und Markus Vikingstad (9.) gaben der Partie bereits früh eine deutliche Richtung. Die Kölner verkürzten Anfang des Mitteldrittels durch Frederik Storm (22.), im Schlussabschnitt machten die Gastgeber durch Ross Mauermann (54.) und Nino Kinder (58.) allerdings alles klar.