Baskets Bonn verlieren gegen Würzburg

Nach dem überraschenden Auswärtssieg in Chemnitz, waren die die Telekom Baskets Bonn auf bestem Weg, auch gegen Würzburg einen Sieg einzufahren. Vor 6.000 Zuschauern im ausverkauften Dome kostete aber ein verkorkster letzter Spielabschnitt, den die Baskets mit 12:29 verloren, den schon greifbaren Erfolg.

Am Ende stand eine 81:90 (29:20, 22:22, 18:19, 12:29)-Niederlage, die den Bonnern einen herben Dämpfer verpasste.

0:12-Lauf bringt die Entscheidung

Mit einer 69:61-Führung gingen die Bonner ins letzte Viertel und brachen dort regelrecht ein. Es ging nichts mehr. Ein 0:12-Lauf brachte Würzburg nach vorn, am Ende hatten die Franken das Spiel gewonnen.

Für die Baskets geht es bereits in drei Tagen weiter, dann kommt am Sonntag (29.12.2024) Göttingen in den Dome.

Quelle: red