Stadt Köln missachtet in mehr als 90 Fällen Sicherheitsregeln für Security-Mitarbeiter

Am Nachmittag des 31. Dezember herrschte im Kölner Domforum dichtes Gedränge. Männer und Frauen in dunkler, wetterfester Kleidung standen in dem Veranstaltungsraum im Schatten des Doms Schlange. Sie meldeten sich zum Dienst als Sicherheitsleute für den Einsatz an den Absperrungen und den Zugangskontrollen der böllerfreien Zone rund um den Dom und am Deutzer Rheinufer. Mehr als 600 Kräfte privater Sicherheitsunternehmen waren für den Einsatz in der Silvesternacht vorgesehen

Das Problem: 95 Männer und Frauen, die an diesem Nachmittag des 31.12. zum Dienst erschienen, standen auf keiner der Listen, mit denen die privaten Sicherheitsunternehmen ihre Mitarbeiter für die Silvesternacht beim Kölner Ordnungsamt anmelden mussten.

Überprüfung soll vor Straftätern und Attentätern schützen

Die Anmeldung der Sicherheitskräfte schon Tage vor dem Einsatz ist notwendig, damit das Ordnungsamt prüfen kann, ob von den Leuten, die in der Menschenmasse Dienst tun sollen, möglicherweise Gefahren ausgehen.

Diebe, Sexualstraftäter und vor allem mögliche Attentäter sollen rechtzeitig erkannt und für den Einsatz bei als Sicherheitsleute gesperrt werden.

Doch am 31.12. standen zum Check-In für die Securities um 16 Uhr plötzlich 95 Männer und Frauen im Domforum, die das Ordnungsamt nicht überprüft hatte. Denn ihre Namen standen nicht in den Meldelisten.

Stadt Köln: "Technischer Fehler"

Die Stadt erklärte dazu in einer schriftlichen Stellungnahme an den WDR: Es habe "einen technischen Fehler bei der Übermittlung der Daten" gegeben. Dieser Fehler sei "erst durch das Erscheinen der Personen beim Check-in" aufgefallen.