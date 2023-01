Bisherige Silvester-Bilanz in NRW: Viele Brände

In NRW hatten Polizei und Feuerwehr in der Silvester-Nacht viel zu tun. Aus verschiedenen Regionen im Land wurden Brände gemeldet, darunter auch zwei Großbrände in Düsseldorf. Außerdem kam es zu Schlägereien, zum Beispiel in Köln.

Sauerland - Frau stirbt bei Brand in Wohnhaus

In einem Wohnhaus im sauerländischen Balve-Beckum (Märkischer Kreis) ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 66-jährige Bewohnerin wurde am frühen Neujahrsmorgen während der Löscharbeiten tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude hatte bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte vollständig in Flammen gestanden und war nach dem Brand einsturzgefährdet. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte im Hochsauerlandkreis sprachen in der Nacht von ungewöhnlich vielen, kleineren Bränden. Zum Beispiel brannten Carports, Balkone und Hecken. In Lüdenscheid im Sauerland brannte eine Autowerkstatt, in der mehrere Pkw standen.

Feuer bei der Krombacher Brauerei

In Bergneustadt im Bergischen Land hat ein Feuer ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gärtnerei weitgehend zerstört. In Kreuztal-Krombach gab es ein Feuer im Außenbereich der Krombacher Brauerei.

Die Feuerwehr Bochum meldet schwere Gesichtsverletzungen durch Feuerwerksraketen und Böller.

Großbrände in Düsseldorf

Am frühen Morgen gab es einen Großbrand in Düsseldorf-Heerdt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Anwohner sollten wegen Geruchsbelästigung Türen und Fenster geschlossen halten.

Großbrand in Düsseldorfer Baustoffhandel

Zuvor waren bei einem anderen Großbrand in der Lagerhalle eines Düsseldorfer Baustoffhandels Papierrollen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Der Baustoffhandel liegt in einem Industriegebiet im Süden Düsseldorfs. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Außerdem rückte die Polizei in der Silvesternacht nach Angaben eines Sprechers zu Einsätzen mit " diversen Randalierern und auf sich einschlagenden Personen" aus. Die Einsätze verteilten sich über das ganze Stadtgebiet. Berichte über Verletzte gab es am frühen Neujahrsmorgen zunächst nicht.

Köln - Böller in Richtung von Personen

Feuerwerk in Köln

In Köln war die Polizei in der Silvester-Nacht nach Angaben einer Sprecherin mit Hunderten Kräften "an unterschiedlichen Hotspots" im Einsatz. Mit zunehmendem Alkoholkonsum seien auch Böller in Richtung von Personen abgefeuert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Außerdem sei es mit steigendem Alkoholpegel auch zu kleineren Auseinandersetzungen und Pöbeleien gekommen. Wie in der Silvesternacht üblich, waren mehr Polizisten als sonst im Einsatz.

Böllerverbotszonen in einigen Großstädten