NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) verzichtete am Montag auf die Kanzlerkandidatur der Union und empfahl den CDU-Bundesvorsitzenden: "Friedrich Merz ist einer von uns, tief verwurzelt im Sauerland." Ein NRW-Urgestein also, der für die Union das Kanzleramt zurückzuerobern will.

Wir haben da ein paar Fragen zu Friedrich Merz. 13 Fragen, um genau zu sein und die dreifache Menge an Antworten. Finden Sie die richtigen heraus!